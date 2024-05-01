Чемпионка Европы Ульвия Фаталиева вернулась на родину

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева, выигравшая чемпионат Европы в Греции, вернулась на родину.

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева, выигравшая чемпионат Европы в Греции, вернулась на родину.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев ее встречали родственники, представители спортивной общественности и журналисты.

Напомним, что 27-летний гроссмейстер опередила всех своих соперников на соревнованиях, проходивших в греческом Родосе.

Фаталиева набрала 8,5 очков в 10 партиях. В последнем туре она сыграла вничью с представительницей Грузии Нино Бациашвили - 0,5:0,5.

Таким образом, Ульвия Фаталиева вошла в историю отечественных шахмат как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поздравила ее с историческим успехом.