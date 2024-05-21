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Генсек ФГА: В гимнастическом сообществе Азербайджан знают как опытного организатора

Генсек ФГА: В гимнастическом сообществе Азербайджан знают как опытного организатора Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) Нурлана Мамедзаде прокомментировала итоги первого Кубка Европы по художественной гимнастике, организованного в Баку 3-5 мая.
Индивидуальные
21 мая 2024 г. 15:10
Генсек ФГА: В гимнастическом сообществе Азербайджан знают как опытного организатора

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) Нурлана Мамедзаде прокомментировала итоги первого Кубка Европы по художественной гимнастике, организованного в Баку 3-5 мая.

В комментарии Report она отметила, что данное международное мероприятие проводилось впервые, что прибавляло ответственности принимающей стране.

По ее словам, Федерация гимнастики Азербайджана известна в международном гимнастическом сообществе как опытный организатор, который с 2016 года проводит в среднем 6-7 международных мероприятий в год.

Представитель федерации отметила, что на первом Кубке Европы по художественной гимнастике соревнования были организованы в новом формате, называемом кроссфит-матчами.

Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что на Национальной гимнастической арене свое мастерство продемонстрировали 160 спортсменов из 37 стран, что свидетельствует о большом интересе к Кубку Европы:

"В Кубке Европы приняло участие большое количество звездных спортсменов. Была сильная конкуренция как между отдельными гимнастами, так и между командами. Азербайджан завершил соревнования двумя бронзовыми и двумя серебряными медалями. Данное престижное мероприятие можно также считать своеобразной подготовкой азербайджанских гимнасток к чемпионату Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Будапеште 22-26 мая".

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