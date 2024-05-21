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Состоялась церемония открытия Профессиональной Лиги по човгану

Состоялась церемония открытия Профессиональной Лиги по човгану Состоялась церемония открытия первой в Азербайджане Профессиональной Лиги по човгану.
Индивидуальные
21 мая 2024 г. 14:56
Состоялась церемония открытия Профессиональной Лиги по човгану

Состоялась церемония открытия первой в Азербайджане Профессиональной Лиги по човгану.

Как сообщает Report, в мероприятии, состоявшемся в конно-спортивном центре Биня, наряду с официальными лицами Федерации конного спорта (ФКСА) Азербайджана, принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Президент ФКСА Эльчин Гулиев отметил, что турнир с участием карабахских лошадей сыграет большую роль в пропаганде човгана среди молодежи в Азербайджане.

В своем выступлении Ф.Гаибов пожелал спортсменам успехов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPeşəkar Çövkən Liqasının açılış mərasimi keçirilib

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