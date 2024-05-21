Состоялась церемония открытия Профессиональной Лиги по човгану

Состоялась церемония открытия первой в Азербайджане Профессиональной Лиги по човгану.

Состоялась церемония открытия первой в Азербайджане Профессиональной Лиги по човгану.

Как сообщает Report, в мероприятии, состоявшемся в конно-спортивном центре Биня, наряду с официальными лицами Федерации конного спорта (ФКСА) Азербайджана, принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Президент ФКСА Эльчин Гулиев отметил, что турнир с участием карабахских лошадей сыграет большую роль в пропаганде човгана среди молодежи в Азербайджане.

В своем выступлении Ф.Гаибов пожелал спортсменам успехов.