Состоялась церемония открытия Профессиональной Лиги по човгану

Состоялась церемония открытия первой в Азербайджане Профессиональной Лиги по човгану.
Как сообщает Report, в мероприятии, состоявшемся в конно-спортивном центре Биня, наряду с официальными лицами Федерации конного спорта (ФКСА) Азербайджана, принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Президент ФКСА Эльчин Гулиев отметил, что турнир с участием карабахских лошадей сыграет большую роль в пропаганде човгана среди молодежи в Азербайджане.
В своем выступлении Ф.Гаибов пожелал спортсменам успехов.