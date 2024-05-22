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Хидаят Гейдаров: Следующая цель – добиться успеха на Олимпийских играх в Париже

Хидаят Гейдаров: Следующая цель – добиться успеха на Олимпийских играх в Париже Наша следующая цель – добиться успеха на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Индивидуальные
22 мая 2024 г. 01:36
Хидаят Гейдаров: Следующая цель – добиться успеха на Олимпийских играх в Париже

Наша следующая цель – добиться успеха на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам Хидаят Гейдаров, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ, по прибытии на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Я увидел поддержку всего азербайджанского народа. Я видел сегодняшнюю публикацию первого вице-президента Мехрибан Алиевой, большое спасибо. Хотел бы выразить признательность Министерству молодежи и спорта, Федерации дзюдо Азербайджана, в частности, вице-президенту Эльнуру Мамедли за помощь, оказанную мне на пути к чемпионству", - сказал Х.Гейдаров.

Спортсмен рассказал о своих планах и целях на будущее.

"Теперь наша следующая цель – добиться успеха на летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в июле. Будем готовиться в Играм. Верю, что смогу завоевать олимпийское золото. Просто нужно набраться терпения, к Олимпиаде надо готовиться так же, как мы готовились к этим соревнованиям", - подчеркнул дзюдоист.

Х.Гейдаров также поделился впечатлениями от финального поединка.

"В финале я был настроен только на победу. Я не мог упустить ее в решающей встрече. Был очень мотивирован, несмотря на "вазари", полученный соперником после моего падения, я быстро забыл об этом, встал и настроился на победу, и это свершилось: я одержал чистую победу приемом "иппон", - добавил спортсмен.

Отметим, что спортсмен по ходу встречи проигрывал сопернику из Японии Тацуки Ишихаре. После неудачного падения Хидаята Гейдарова японцу было присуждено очко "вазари". За несколько секунд до конца поединка азербайджанский дзюдоист провел блестящий прием, который был оценен судьями "иппоном" и принес ему чистую победу.

Азербайджан на чемпионате мира в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби представляют 11 дзюдоистов.

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Версия на азербайджанском языке Hidayət Heydərov: Növbəti hədəfimiz Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında uğur qazanmaqdır

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