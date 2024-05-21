Еще два азербайджанских борца вышли в финал на чемпионате Европы в Баку

Еще два азербайджанских спортсмена Нихад Гулузаде (60 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) вышли в финал на проходящем в Баку чемпионате Европы U-23 по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, Руслан Нуруллаев (72 кг) проиграл в полуфинале и будет бороться за бронзовую медаль.

Фарахим Мустафаев (67 кг) проиграл в 1/4 финала, а Мурад Ахмадиев (97 кг) - в квалификационном раунде.

Сегодня за бронзовую медаль будут бороться спортсмены Лачын Велиев (87 кг) и Рашад Мамедов (55 кг), а в финале свои силы испытают Зия Бабашов (63 кг) и Хасай Гасанли (77 кг).