Гейдаров сохранил лидерство в рейтинге азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный рейтинг азербайджанских спортсменов.
Как сообщает Report, победитель Летних Олимпийских игр в Париже, дзюдоист Хидаят Гейдаров сохранил лидерство в рейтинге с 530 очками. Гейдаров возглавлял рейтинг и по итогам сентября.
В целом, тройка лидеров рейтинга по итогам октября не изменилась.
Второе место заняла команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике с 500 очками, на третьем месте - еще один победитель Парижа-2024, дзюдоист Зелим Коцоев (430 очков).
В первую десятку октябрьского рейтинга также вошли: легкоатлетка Анна Скидан (340 очков), дзюдоисты Балабей Агаев и Эльджан Гаджиев (по 300 очков), гимнаст Никита Симонов (285 очков), дзюдоист Яшар Наджафов (240 очков), художественная гимнастка Зохра Агамирова и дзюдоист Зелим Цкаев (по 220 очков).