Член сборной Азербайджана по боксу назвал причины своего проигрыша в финале мирового первенства

Член юношеской сборной Азербайджана по боксу, серебряный призер прошедшего в черногорской Будве мирового первенства Билальхабаши Назаров назвал причину своего проигрыша в финале турнира.

Член юношеской сборной Азербайджана по боксу, серебряный призер прошедшего в черногорской Будве мирового первенства Билальхабаши Назаров назвал причину своего проигрыша в финале турнира.

В беседе с корреспондентом Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину спортсмен прокомментировал свое выступление.

"Мы подготовились к мировому первенству хорошо, и результат оказался хорошим. <...> В финале я встретился со спортсменом из Узбекистана. К сожалению, я проиграл в финале", - отметил он.

Б.Назаров также высказался о причине своего поражения в финале: "Мы подготовились к финалу хорошо, но это [поражение] показало, что спортсмен из Узбекистана, получается, подготовился лучше нас, поэтому он и стал чемпионом. Поздравляю его".

Напомним, ранее главный тренер сборной Эльбрус Рзаев объяснил поражения своих подопечных в финале несправедливостью судей.