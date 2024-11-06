Азербайджан и Ангола обсудили развитие двусторонних отношений

6 ноября министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял госсекретаря по делам спорта Анголы Паоло Родригеса да Силву.

6 ноября министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял госсекретаря по делам спорта Анголы Паоло Родригеса да Силву.

Как сообщает Report, министр проинформировал гостя о работе, проделанной в последние годы в Азербайджане в сфере спорта, достигнутых успехах, подчеркнул важность развития двусторонних отношений между странами.

Во встрече также приняли участие заместитель завотделом по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Ульвия Ахундова, заведующая сектором международных отношений Зарифа Зульфугарова и руководитель департамента инфраструктуры Министерства молодежи и спорта Анголы Элизабет Каило.