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Азербайджан и Ангола обсудили развитие двусторонних отношений

Азербайджан и Ангола обсудили развитие двусторонних отношений 6 ноября министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял госсекретаря по делам спорта Анголы Паоло Родригеса да Силву.
Индивидуальные
6 ноября 2024 г. 15:04
Азербайджан и Ангола обсудили развитие двусторонних отношений

6 ноября министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял госсекретаря по делам спорта Анголы Паоло Родригеса да Силву.

Как сообщает Report, министр проинформировал гостя о работе, проделанной в последние годы в Азербайджане в сфере спорта, достигнутых успехах, подчеркнул важность развития двусторонних отношений между странами.

Во встрече также приняли участие заместитель завотделом по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Ульвия Ахундова, заведующая сектором международных отношений Зарифа Зульфугарова и руководитель департамента инфраструктуры Министерства молодежи и спорта Анголы Элизабет Каило.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Anqolanın gənclər və idman nazirinin müavinini qəbul edib

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