В Нахчыване организован велопробег в честь Дня Победы

В Нахчыване состоялся велопробег, посвященный Дню Победы.

В Нахчыване состоялся велопробег, посвященный Дню Победы.

Как сообщает Report, гонка стартовала в Парке Победы на проспекте Гейдара Алиева.

В начале мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Участники преодолели дистанцию в 7400 метров. Обладатели первых трех мест среди мужчин и женщин, а также самый пожилой и самый юный участники были награждены дипломами, медалями и подарками. Награды вручил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов.

Первое место заняли Эльвин Микаилзаде и Бахар Гусейнова. Рамиль Аллахвердиев был награжден как самый пожилой участник, а Джейхун Мамедов - как самый юный.