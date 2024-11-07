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Тренер юношеской сборной Азербайджана по боксу: Мы лишились золота из-за несправедливости судей

Тренер юношеской сборной Азербайджана по боксу: Мы лишились золота из-за несправедливости судей Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу Эльбрус Рзаев связал поражение своих воспитанников в финале чемпионата мира в Черногории с несправедливыми решениями судей.
Индивидуальные
7 ноября 2024 г. 05:56
Тренер юношеской сборной Азербайджана по боксу: Мы лишились золота из-за несправедливости судей

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу Эльбрус Рзаев связал поражение своих воспитанников в финале мирового первенства в Черногории с несправедливыми решениями судей.

Об этом специалист сказал корреспонденту Report по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Главный тренер отметил, что остался доволен результатами своих подопечных, подчеркнув, что "финальные встречи были напряженными":

"Они (азербайджанские боксеры - ред.) проиграли спортсменам из Узбекистана. Но я бы не назвал это поражением. Бои проходили на равном уровне. Судьи проявили к нам несправедливость, из-за этого мы взяли серебряные медали", - заключил Э.Рзаев.

Напомним, что азербайджанские боксеры, добившиеся высоких результатов на молодежном чемпионате мира в городе Будва (Черногория), вернулись на родину.

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