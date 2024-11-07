Тренер юношеской сборной Азербайджана по боксу: Мы лишились золота из-за несправедливости судей

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по боксу Эльбрус Рзаев связал поражение своих воспитанников в финале мирового первенства в Черногории с несправедливыми решениями судей.
Об этом специалист сказал корреспонденту
Главный тренер отметил, что остался доволен результатами своих подопечных, подчеркнув, что "финальные встречи были напряженными":
"Они (азербайджанские боксеры - ред.) проиграли спортсменам из Узбекистана. Но я бы не назвал это поражением. Бои проходили на равном уровне. Судьи проявили к нам несправедливость, из-за этого мы взяли серебряные медали", - заключил Э.Рзаев.
Напомним, что азербайджанские боксеры, добившиеся высоких результатов на молодежном чемпионате мира в городе Будва (Черногория), вернулись на родину.