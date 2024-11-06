12-кратный чемпион мира: Стараюсь оправдывать ожидания людей

Азербайджанский ветеран-дзюдоист Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в американском Лас-Вегасе.

Азербайджанский ветеран-дзюдоист Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в американском Лас-Вегасе.

В заявлении Report 65-летний дзюдоист сказал, что очередь рад этой победе.

Он сказал, что старается оправдывать ожидания людей, привыкших видеть его победителем:

"Я стал чемпионом мира в 12-й раз. Я провел четыре встречи и победил во всех схватках. Мои болельщики, ученики, близкие уже много лет ждут от меня только победы. Стараюсь оправдывать ожидания людей. В этот раз у меня получилось".

Спортсмен, выступающий в возрастной группе M8 весовой категории 90 кг, победил на татами всех своих соперников, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Благодаря этой победе Ф.Раджабли стал 12-кратным чемпионом мира.