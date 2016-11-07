В Израиле количество подавших прошение о получении статуса беженца граждан Грузии увеличилось в 10 раз

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В текущем году 5 505 граждан Грузии подали прошения о получении статуса беженца в Израиле.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, соответствующие данные приводит управление регистрации населения и миграции страны.

Для сравнения, в 2015 году таких обращений было около 500, а в 2013 году – всего 4.

По информации, сейчас между Израилем и Грузией нет визового режима. При этом в управлении отмечают также резкий рост количества грузинских туристов, оставшихся в Израиле на нелегальном положении.

Согласно данным пограничного контроля, в 2016 году в Израиле побывали 117 тыс. туристов из Грузии.

Также отмечен резкий рост количества граждан Украины, обратившихся с просьбой о получении убежища. За последний год в Израиль прибыли 10 385 туристов из Украины. Почти треть из них, 3 069 человек, попросили статус беженца.