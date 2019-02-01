Выпускные экзамены в Грузии полностью отменены

Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В Грузии в этом году учащиеся 12 классов не будут сдавать выпускные экзамены".

Как сообщает местное бюро Report, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Он сказал, что проведение реформ в системе образования является одним из приоритетов правительства: "Министерство образования, науки, культуры и спорта решило отменить аттестационные экзамены только для учеников 11-го класса в 2019 году. Это был принципиально верный подход, и по этому вопросу были проведены консультации. В результате было решено отменить выпускные экзамены для учащихся 11 и 12 классов".