Все задержанные в ходе акции в Тбилиси отпущены на свободу - ОБНОВЛЕНО

Власти Грузии освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня, передает местное бюро Report.

Отметим, что это было одним из требований протестных выступлений возле парламента, которые в данный момент продолжаются.

Ранее были выполнены требования об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведении следующих выборов в парламент по пропорциональной системе. Таким образом остается еще одно – отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

**21:05

В Тбилиси, перед зданием грузинского парламента возобновилась акция протеста.

Об этом сообщает местное бюро Report. Сообщается, что акция пока не приобрела массового характера.

Требования протестующих – отставка министра внутренних дел Георгия Гахария, освобождение всех задержанных в ходе акции, наказание применивших силу против протестующих стражей правопорядка.