Войска России отходят от Харькова

Российские войска отступают от Харькова и пытаются не допустить прорыва украинских военных в тыл своей группировки под Изюмом. Противник усилил обстрелы позиции ВСУ на этом направлении.

Российские войска отступают от Харькова и пытаются не допустить прорыва украинских военных в тыл своей группировки под Изюмом. Противник усилил обстрелы позиции ВСУ на этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На Слобожанском направлении главные усилия РФ сосредоточивает на обеспечении отвода собственных подразделений от города Харькова", - говорится в сводке.

Кроме того, российские войска стремятся не допустить прорыв в тыл своей группировки под Изюмом украинских подразделений Сил обороны. Противник усилил обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновое.

Напомним, с начала мая к северу от Харькова началось контрнаступление украинских войск.