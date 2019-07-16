Во Франции почтили память погибших при попытке госпереворота в Турции

Во Франции почтили память лиц, погибших в Турции при попытке госпереворота 15 июля 2016 года.

Как сообщает местное бюро Report, на церемонии почтения памяти в посольстве Турции во Франции присутствовали президент Турецко-французской дружественной группы в Национальной ассамблее Франции Стефан Тесте, представитель президента Франции по сирийским вопросам Франсуа Сенемо, французские депутаты, представители дипкорпусов, журналисты и др. лица.

Сначала минутой молчания почтили память шехидов. Затем выступивший посол Турции во Франции Исмаил Хаггы Муса заявил, что это событие является невиданным террором в истории страны. По его словам, лица в военной форме совершили беспрецедентные преступления. Посол добавил, что во время этих событий весь народ выступил против террористов и мобилизовался для защиты демократии в республике.