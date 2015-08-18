Внешний долг Грузии Азербайджану составляет более 11 млн. долларов США

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по данным на 31 июля составил более 4,15 млрд. долларов США. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в статистике министерства финансов Грузии.

С начала года госдолг Грузии понизился на 50,3 млн. долларов.

У Грузии 17 стран-двусторонних кредиторов, общий долг которым составляет 704 млн. долларов. В число стран-кредиторов входят: Германия (долг составляет 265 млн. 199 тыс. долларов), Япония (50 млн. 786 тыс. долларов), Россия (90 млн. 453 тыс. долларов), Азербайджан (11 млн. 111 тыс. долларов), Турция (21 млн. 262 тыс. долларов).