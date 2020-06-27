Власти Армении собираются начать новую "чистку"

В Армении ожидаются очередные массовые увольнения. Как передает Report, армянская газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что правоохранительным органам дано "специальное поручение взять под наблюдение" не только представителей оппозиционных сил, но ассоциируемых с ними каким-то образом людей – "обновить" их "досье", чтобы при необходимости можно было помешать их активной деятельности и заставить замолчать.

В данном контексте в центре особого внимания будут находиться также сотрудники государственных структур. Дело в том, что власти хотят в этот запутанный период провести новую "чистку". В рамках тотального нападения на оппозиционеров ожидается новая атака на государственный аппарат и большое число увольнений под этим предлогом.

"По нашим сведениям, с работы будут уволены порядка 2000 человек, естественно, все они как-то ассоциируются с "прошлой властью" или являются "остатками прошлой власти". Однако пока неизвестно, будут ли эти штаты сокращены полностью, или под предлогом сокращения избавятся от нежелательных, открыв место для нового "шагающего" эшелона", - пишет газета.