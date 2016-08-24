Вице-президент США находится с визитом в Турции

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Начался визит в Турцию вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, в анкаринском аэропорту Эсенбога его встретили посол Турции в Вашингтоне Сердер Кылыдж и посол США в Анкаре Джон Басс.

Напомним, что сразу после прибытия в Анкару планируется посещение Джо Байдена Великого национального собрания Турции и встреча с председателем парламента Исмаилом Кахраманом. Встреча будет закрыта для СМИ.

После встречи он ознакомится со зданием турецкого парламента, подвергшемся бомбардировке при попытке госпереворота 15 июля.

После ужина запланирована встреча Д.Байдена один на один с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом в резиденции Чанкая. Затем он сделает заявление для СМИ.

В президентской резиденции турецкий лидер проведет встречу с американским гостем один на один. До начала закрытой для медиа встречи представителям СМИ разрешат сделать фото.

Отметим, что визит Джо Байдена завершится вечером 24 августа.