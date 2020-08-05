Вице-премьер Грузии посетила Гардабани

Вице-премьер Грузии, министр юстиции Теа Цулукиани посетила Гардабани.

Вице-премьер Грузии, министр юстиции Теа Цулукиани посетила Гардабани.

Как передает грузинское бюро Report, она ознакомилась с работами, выполненными в строящемся в районе Доме юстиции.

Строительство Дома юстиции подходит к концу, и будет сдано в пользование осенью этого года. В управлении будет оказываться более 450 услуг по государственному и частному сектору, будет и зал бракосочетаний.

Т.Цулукиани сопровождали губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, мер Гардабани Рамаз Будагашвили, депутат Савалан Мирзоев и другие официальные лица.

Отметим, что Дом юстиции в Гардабани станет четвертым таким домом в регионе Квемо-Картли. В настоящее время в Грузии действуют 24 Дома юстиции.