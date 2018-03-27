Вице-губернатор на коленях попросил у кемеровчан прощения за трагедию - ВИДЕО

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерова после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. С. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", - и неожиданно для всех опустился на колени. Потом он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать.

Сейчас на площади остаются еще несколько сотен человек.

Напомним,митингующие собрались на главной площади Кемерова и требуют отставки губернатора области Амана Тулеева.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, а в воскресенье было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, в их числе ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.