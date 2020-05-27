В Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом

Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки в Украине выросло на 321, до 21 905 человек, умерли еще 14 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболел 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровели 420 человек", - сказал Степанов. При этом больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Черновицкой области - 43, Ровенской области – 39 и в Киеве – 29.В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 21 905 людей, из них 1 595 детей и 4 241 медработник, всего выздоровели 7 995 человек, число летальных случаев составило 658.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.