​В турецком городе Ван произошел взрыв, ранены 6 полицейских

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В районе Геваш турецкой провинции Ван произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сработало самодельное взрывное устройство, установленное террористами на дороге Ван-Гюрпынар-Геваш.

Устройство было приведено в действие когда по дороге проезжал бронированный полицейский автомобиль. В результате взрыва были ранены 6 сотрудников полиции. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двух из них тяжелое.

В настоящее время приступили к крупномасштабной операции по обезвреживанию террористов.