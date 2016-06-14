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    ​В турецком городе Ван произошел взрыв, ранены 6 полицейских

    Состояние двух из них тяжелое

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В районе Геваш турецкой провинции Ван произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сработало самодельное взрывное устройство, установленное террористами на дороге Ван-Гюрпынар-Геваш. 

    Устройство было приведено в действие когда по дороге проезжал бронированный полицейский автомобиль. В результате взрыва были ранены 6 сотрудников полиции. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двух из них тяжелое.

    В настоящее время приступили к крупномасштабной операции по обезвреживанию террористов. 

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