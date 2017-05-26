В Турции за попытку продать гробницу со скелетом задержали 12 человек

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Полиция задержала в провинции Эскишекир в центральной части Турции 12 человек, которые пытались продать за 4 миллиона долларов гробницу византийского периода, внутри которой находился скелет, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников издания в правоохранительных органах, сотрудники управления полиции по борьбе с контрабандой выдали себя за потенциальных покупателей исторической ценности, после чего задержали нашедших гробницу "черных археологов" с поличным.

Гробница была извлечена из-под земли и отправлена для исследования в местный археологический музей.