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    В Турции за попытку продать гробницу со скелетом задержали 12 человек

    Они пытались продать за 4 миллиона долларов гробницу византийского периода
    © Ria.ru

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Полиция задержала в провинции Эскишекир в центральной части Турции 12 человек, которые пытались продать за 4 миллиона долларов гробницу византийского периода, внутри которой находился скелет, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным источников издания в правоохранительных органах, сотрудники управления полиции по борьбе с контрабандой выдали себя за потенциальных покупателей исторической ценности, после чего задержали нашедших гробницу "черных археологов" с поличным.

    Гробница была извлечена из-под земли и отправлена для исследования в местный археологический музей.

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