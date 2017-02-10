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    В Турции уволены 33 065 работников сферы образования

    Исмет Йылмаз: Нас не радует их увольнение

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министерство национального образования Турции уволило 33 065 работников сферы образования. 

    Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил министр образования Исмет Йылмаз.

    "Нас не радует их увольнение, однако другого выхода нет. Если вы не объявите их действия незаконными, в этом случае можете столкнуться с такими же инцидентами, как покушение на посла России в Турции или же более трагичными событиями", - подчеркнул он.

    Министр сказал, что 7 210 человек находятся под распоряжением и расследуется вопрос о том, имеют ли они связь с попыткой госпереворота 15 июля или нет. 

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