В результате нападения на КПП полиции в Турции 8 человек погибли, 45 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва террористами РПК начиненного взрывчаткой автомобиля у КПП полиции в Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции 8 человек погибли, 45 ранены.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haberturk.
Агентство Reuters в свою очередь сообщает об одном погибшем и 25 раненых.
Отметим, что официального заявления о количестве погибших и раненых не поступало.
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Террористы РПК взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у КПП полиции в Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, взрыв прогремел на дороге Джизре-Ширнак в 50 м от отделения полиции.
Сообщается о большом количестве пострадавших, которые госпитализированы в государственную больницу в Джизре.
Зданию полиции нанесен значительный ущерб.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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