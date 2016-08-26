В результате нападения на КПП полиции в Турции 8 человек погибли, 45 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва террористами РПК начиненного взрывчаткой автомобиля у КПП полиции в Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции 8 человек погибли, 45 ранены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haberturk.

Агентство Reuters в свою очередь сообщает об одном погибшем и 25 раненых.

Отметим, что официального заявления о количестве погибших и раненых не поступало.

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Террористы РПК взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у КПП полиции в Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, взрыв прогремел на дороге Джизре-Ширнак в 50 м от отделения полиции.

Сообщается о большом количестве пострадавших, которые госпитализированы в государственную больницу в Джизре.

Зданию полиции нанесен значительный ущерб.