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Министр обороны Ирана назвал ответ Израилю ограниченным предупреждением

Министр обороны Ирана назвал ответ Израилю ограниченным предупреждением Ответный удар Ирана по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников был ограниченным предупреждением.
В регионе
26 апреля 2024 г. 13:02
Министр обороны Ирана назвал ответ Израилю ограниченным предупреждением

Ответный удар Ирана по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников был ограниченным предупреждением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Tasnim со слова министра обороны Ирана Мохаммада Реза Аштияни.

"Ответ Ирана сионистскому режиму (Израилю) был публичным ограниченным предупреждением", - сказал Аштияни в ходе совещания министров обороны стран- участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом Израилю из-за атаки на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. По информации иранских государственных СМИ, целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.

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