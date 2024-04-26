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Казахстан и США обсудили развитие в сфере геологии

Казахстан и США обсудили развитие в сфере геологии Казахстан и США планируют активно сотрудничать в ряде направлений в рамках Меморандума о взаимопонимании между комитетом геологии Минпрома и строительства Казахстана и Геологической службой МВД США.
В регионе
26 апреля 2024 г. 10:03
Казахстан и США обсудили развитие в сфере геологии

Казахстан и США планируют активно сотрудничать в ряде направлений в рамках Меморандума о взаимопонимании между комитетом геологии Минпрома и строительства Казахстана и Геологической службой МВД США.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минпромышленности и строительства Казахстана.

Этот вопрос был обсужден в ходе встречи министра промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев с представителями американской геологической службы.

Стороны также обсудили аспекты сотрудничества и обмена опытом в сфере геологии. Основное, что рассматривалось на встрече, – вопросы обучения казахстанских специалистов, методологических подходы к лабораторным исследованиям, создание баз и банков геологических данных, а также внедрение международного опыта и современных технологий по составлению цифровых баз данных.

Отмечается, что документ был заключен в феврале 2023 года.

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