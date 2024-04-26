Шойгу: Следы теракта в Crocus ведут в Украину, все виновные понесут наказание

Cледы теракта в Crocus City Hall ведут в Украину.

Cледы теракта в Crocus City Hall ведут в Украину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале Crocus City Hall, также ведут в Украину... Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", - отметил министр.

По его словам, конфликт в Украине "породили" США, и сейчас они его затягивают. Он заявил, что западные специалисты напрямую участвуют в планировании диверсий на территории РФ.