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Шойгу: Следы теракта в Crocus ведут в Украину, все виновные понесут наказание

Шойгу: Следы теракта в Crocus ведут в Украину, все виновные понесут наказание Cледы теракта в Crocus City Hall ведут в Украину.
В регионе
26 апреля 2024 г. 13:29
Шойгу: Следы теракта в Crocus ведут в Украину, все виновные понесут наказание

Cледы теракта в Crocus City Hall ведут в Украину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале Crocus City Hall, также ведут в Украину... Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", - отметил министр.

По его словам, конфликт в Украине "породили" США, и сейчас они его затягивают. Он заявил, что западные специалисты напрямую участвуют в планировании диверсий на территории РФ.

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Версия на английском языке Shoigu: Traces of terrorist attack in Crocus lead to Ukraine, all those guilty will be punished

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