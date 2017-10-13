В Турции режим чрезвычайного положения продлится еще на три месяца

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Турции ожидается продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца.
Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил глава фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Великом национальном собрании Турции Мустафа Элиташ.
По его словам, вопрос о продлении режима чрезвычайного положения 16 октября будет обсужден на заседании Совета национальной безопасности: "Решение после принятия в Кабинете министров будет обсуждено в парламенте".
Отметим, что режим чрезвычайного положения в Турции был введен после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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