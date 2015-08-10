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    ​В Турции полицейская машина подорвалась на мине, погибли 4 сотрудника полиции

    Взрыв организовала террористическая РПК

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В районе Силопи в турецкой провинции Ширнак подорвалась броневая машина.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате инцидента погибли четверо полицейских.

    Согласно информации, террористы заложили мину на пути следования машины. 

    Полиция ехала в этот квартал в целях засыпать траншею, вырытую представителями молодежной ветви РПК для того, чтобы помешать движению транспорта. 

    Раненые полицейские в машине были госпитализированы в государственную больницу Силопи. 

    После инцидента начались крупномасштабные операции по задержанию террористов. Согласно информации, слышатся выстрелы. 

    Взрыв организовала террористическая РПК.

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