В Турции начались операции по обезвреживанию террористов

В 3 районах и 18 кварталах города объявлен комендантский час

Силы безопасности Турции начали в городе Мардин крупномасштабные операции по обезвреживанию террористической группировки РКК.

Как передает Report со ссылкой на TRTHaber, 22 февраля с 06:00 по местному времени в 3 районах и 18 кварталах города объявлен комендантский час.

Операция проводится в районах Мадзыдагы, Дерик и Кизилтепе.

В губернаторстве Мардина сообщили, что операция проводится с целью обеспечения безопасности граждан, поиска мест, где прячутся руководители и члены террористической группировки, обезвреживания террористов, поимки в регионе находящихся в розыске.