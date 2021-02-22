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В Турции начались операции по обезвреживанию террористов

В Турции начались операции по обезвреживанию террористов В 3 районах и 18 кварталах города объявлен комендантский час
В регионе
22 февраля 2021 г. 11:11
В Турции начались операции по обезвреживанию террористов
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Силы безопасности Турции начали в городе Мардин крупномасштабные операции по обезвреживанию террористической группировки РКК.

Как передает Report со ссылкой на TRTHaber, 22 февраля с 06:00 по местному времени в 3 районах и 18 кварталах города объявлен комендантский час.

Операция проводится в районах Мадзыдагы, Дерик и Кизилтепе.

В губернаторстве Мардина сообщили, что операция проводится с целью обеспечения безопасности граждан, поиска мест, где прячутся руководители и члены террористической группировки, обезвреживания террористов, поимки в регионе находящихся в розыске.

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Версия на английском языке Turkey launches anti-terrorist raid
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün əməliyyatlar başlayıb

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