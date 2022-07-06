В Тбилиси выставлены фотографии, связанные с Ходжалинской трагедией и Второй карабахской войной

Работы азербайджанских фотографов были представлены на выставке, проходившей в Тбилиси в рамках проекта "Документальная фотография на Южном Кавказе".

Работы азербайджанских фотографов были представлены на выставке, проходившей в Тбилиси в рамках проекта "Документальная фотография на Южном Кавказе".

Как сообщает местное бюро Report, фото 10 азербайджанских фотографов были включены в выставку "Ground Zero", организованную при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Некоторые из них отражают последствия Ходжалинской трагедии и Второй карабахской войны. Документальные кадры фотожурналиста, журналиста Ильгара Джафарова на темы "Конфликт", работы фотографа Ситары Ибрагимовой были представлены под названием "Black Garden 2.0" ("Черный сад 2.0").

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев также посетил выставку и ознакомился с представленными документальными фотографиями.

Следует отметить, что выставка была организована совместно Ассоциацией фотодокументалистов Грузии и компанией "Adjara Group". С 4 июля грузинские и азербайджанские фотографы были представлены на выставке, которая будет открыта для посетителей до 11 июля.