Прокуратура Грузии подтвердила факт вооруженного нападения на сотрудника Интерпола - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Прокуратура Грузии подтвердила факт вооруженного нападения на сотрудника Интерпола в Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам руководителя пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Натии Сухишвили, стреляли в старшего инспектора Национального бюро Интерпола Грузии Ростома Лорткипанидзе. Она отметила, что при нападении Ростом Лоркипанидзе открыл ответный огонь, после чего один человек был ранен. Сам сотрудник Интерпола не пострадал.

По факту начато расследование.

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Машина с сотрудниками Интерпола обстреляна в Тбилиси на улице Шатберашвили. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", огонь по машине открыли двое неизвестных. Один из сотрудников Интерпола получил ранения и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Батумском аэропорту грузинские сотрудники международной правоохранительной организации задержали гражданина США. Американский гражданин был в международном розыске по обвинению в терроризме по требованию Узбекистана.