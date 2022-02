В Стамбуле проходит заседание Совета старейшин Организации Тюркских Государств

В Стамбуле началось 12-е заседание Совета старейшин Организации Тюркских Государств.

Как передает Report, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

На заседании со вступительной речью выступили председатель Совета старейшин Бинали Йылдырым, генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев и старейшины государств-членов организации.

Азербайджан на заседании представляет экс-глава МИД, бывший посол Азербайджана в Венгрии и Польше Гасан Гасанов.