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    В Стамбуле проходит заседание начальников генштабов НАТО

    В ходе встречи обсудят проблемы региональной безопасности и план действий по обеспечению операционной готовности

    Баку. 11 cентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Стамбуле проходит очередное заседание начальников генштабов НАТО.  

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила в четверг пресс-служба Североатлантического альянса.

    В ходе встречи начальники генштабов стран-членов НАТО обсудят проблемы региональной безопасности и план действий по обеспечению операционной готовности, а также миссии альянса в Афганистане и на Балканах.

    Заседание продлится до 13 сентября.

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