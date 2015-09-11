В Стамбуле проходит заседание начальников генштабов НАТО

Баку. 11 cентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Стамбуле проходит очередное заседание начальников генштабов НАТО.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила в четверг пресс-служба Североатлантического альянса.
В ходе встречи начальники генштабов стран-членов НАТО обсудят проблемы региональной безопасности и план действий по обеспечению операционной готовности, а также миссии альянса в Афганистане и на Балканах.
Заседание продлится до 13 сентября.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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