В Стамбуле проходит заседание начальников генштабов НАТО

Баку. 11 cентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Стамбуле проходит очередное заседание начальников генштабов НАТО.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила в четверг пресс-служба Североатлантического альянса.

В ходе встречи начальники генштабов стран-членов НАТО обсудят проблемы региональной безопасности и план действий по обеспечению операционной готовности, а также миссии альянса в Афганистане и на Балканах.

Заседание продлится до 13 сентября.