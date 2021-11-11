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В России за сутки выявили свыше 40 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили свыше 40 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759, до 8 952 472.
В регионе
11 ноября 2021 г. 12:47
В России за сутки выявили свыше 40 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759, до 8 952 472.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 156, до 7 687 317. Доля выписанных пациентов, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 237 против 1 239 днем ранее, до 251 691.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%.

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