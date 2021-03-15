В России убийца российского военнослужащего попытался убить сотрудников тюрьмы

Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в городе Гюмри, совершил покушение на жизнь двух сотрудников уголовно-исправительного учрежд

Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в городе Гюмри, совершил покушение на жизнь двух сотрудников уголовно-исправительного учреждения (УИУ), в котором отбывает наказание.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, cогласно материалом следствия, Джанджугазян с "прямым умыслом на лишение жизни" ранил двух сотрудников учреждения одноразовой бритвой.

Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит Арманом Джанджугазяном 22 апреля 2017 года. Он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы.