Правительство ФРГ: Азербайджан и Армения приняли смелые шаги на пути к нормализации

Германия поздравляет Азербайджан и Армению с принятием смелых шагов и укреплением доверия.

Как сообщает Report, об этом представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Готовы содействовать дальнейшему процессу нормализации, основанному на взаимном признании суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности стран", - говорится в публикации.

Germany congratulates Armenia and Azerbaijan on taking courageous steps and building confidence! We stand ready to support further normalization process based on mutual recognition of sovereignty, inviolability of borders and territorial integrity.