В октябре в Клинический медцентр с отравлением поступило 128 человек

В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 128 человек.

В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 128 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе медцентра, из них 53 мужчины, 47 женщин и 28 детей.

Среди них 64 отравились лекарствами, 24 - уксусной кислотой, 8 - грибами, 14 - этанолом, 7 - угарным газом.

Еще три человека были госпитализированы с аллергической реакцией, один - с диагнозом ботулизм и четверо - с анафилаксией, в том числе у троих после укуса змеи.

Несмотря на усилия врачей, шесть пациентов скончались.