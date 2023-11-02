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В октябре в Клинический медцентр с отравлением поступило 128 человек

В октябре в Клинический медцентр с отравлением поступило 128 человек В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 128 человек.
Происшествия
2 ноября 2023 г. 13:09
В октябре в Клинический медцентр с отравлением поступило 128 человек

В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 128 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе медцентра, из них 53 мужчины, 47 женщин и 28 детей.

Среди них 64 отравились лекарствами, 24 - уксусной кислотой, 8 - грибами, 14 - этанолом, 7 - угарным газом.

Еще три человека были госпитализированы с аллергической реакцией, один - с диагнозом ботулизм и четверо - с анафилаксией, в том числе у троих после укуса змеи.

Несмотря на усилия врачей, шесть пациентов скончались.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-yə zəhərlənmə ilə bağlı 128 nəfər müraciət edib, 6-sı ölüb

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