В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет

Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет. Ранее идентичные посылки присылали украинским дипломатам в других западных странах.

Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет. Ранее идентичные посылки присылали украинским дипломатам в других западных странах.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей", - сказал он.

Всего за последнее время было зафиксировано 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах - одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов и посылок. В посылках были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров, свиней.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, за происходящее ответственна Россия или ее союзники.