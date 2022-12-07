Кулеба: Посольства Украины в 15 странах получали подозрительные конверты

Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные конверты. Таким образом, число диппредставительств, получивших подобные конверты, составили 15.

Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные конверты. Таким образом, число диппредставительств, получивших подобные конверты, составили 15.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Имеем новые случаи отправки опасных конвертов. Сегодня добавились наши посольства в Румынии и Дании. Всех, кто продолжает отправлять эти пакеты и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не терять свое время и деньги на почтовые марки, ничего вы этим не добьетесь", - заявил Кулеба.

По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульство в Гданьске. "Всего уже 31 случай в 15 странах", - отметил он.

Ранее угрозы поступали в диппредставительства в Австрии, Ватикане, Венгрии, Испании, Казахстане, Нидерландах, США, Франции, Хорватии и Чехии.

По словам Кулебы, на всех конвертах значится один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфингене.