​В Махачкале уничтожены трое боевиков

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В ходе боестолкновения в районе поселка Новый Хушет в Ленинском районе Махачкалы уничтожены трое боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в силовых структурах региона.

По словам источника, этой ночью сотрудники федеральных сил пытались остановить возле железнодорожного переезда легковой автомобиль Lada Priora, однако находившиеся в нем люди открыли огонь.

Трое бандитов в ходе перестрелки были уничтожены, при этом ранения получил боец ОМОНа.