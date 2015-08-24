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    ​В Махачкале уничтожены трое боевиков

    Боец ОМОНа получил ранения

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В ходе боестолкновения в районе поселка Новый Хушет в Ленинском районе Махачкалы уничтожены трое боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в силовых структурах региона.

    По словам источника,  этой ночью  сотрудники федеральных сил пытались остановить возле железнодорожного переезда легковой автомобиль Lada Priora, однако находившиеся в нем люди открыли огонь.

    Трое бандитов в ходе перестрелки были уничтожены, при этом ранения получил боец ОМОНа.

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