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Саломе Зурабишвили: В Квемо-Картли необходимо усилить преподавание грузинского языка

В Квемо Картли необходимо усилить преподавание грузинского языка

"Укрепление и продвижение преподавания грузинского языка в мультиэтническом регионе Грузии - Квемо-Картли имеет очень важное значение".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила находящаяся с визитом в регионе президент Грузии Саломе Зурабишвили. 

По ее словам, усиление преподавания грузинского языка приведет к быстрой интеграции национальных меньшинств в социально-политическую жизнь. 

Глава государства отметила о наличии своеобразного потенциала в регионе: "Необходимо воспользоваться имеющимся потенциалом в сфере туризма, экономики и культуры".

С.Зурабишвили сказала, что совместное проживание в Квемо-Картли грузин, азербайджанцев и армян указывает на мир, взаимопонимание, уважение и толерантность в Грузии: "Толерантность является общей ценностью для всего Кавказа. Сегодня очень важно сохранить терпимость как ценность. Так как на сегодняшний день это является одним из основных призывов в мире". 

В рамках визита в Квемо-Картли президент Грузии встретилась в ИВ Марнеульского района с руководящими лицами региона и района. На встрече обсудили вопросы развития региона. 

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