О нас
Аудио новости

В Киеве более 30 посольств возобновили свою работу

В Киеве более 30 посольств возобновили свою работу В Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.
В регионе
3 мая 2022 г. 19:32
В Киеве более 30 посольств возобновили свою работу

В Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.

Как передает Report, об этом заявил командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталий Стецик.

“Ежедневно все больше дипмиссий возвращаются в Украину, чтобы возобновить работу. Сейчас 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу”, - сообщил он.

Также Стецик добавил, что с началом военной агрессии, Нацгвардия пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике.

Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием, как ближнего, так и дальнего поражения, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.

“Подразделения бригады сопровождали колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять местоположение из-за войны”, - подчеркнул Стецик.

Стоит отметить, что о своем возвращении в Украину ранее заявляли посольства: Венгрии, Дании, Южной Кореи, Нидерландов, Британии, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Австрии, Испании, Италии, Литвы, Турции, Словении и еще ряда стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi