В Иране задержаны еще двое подозреваемых по делу о терактах в Тегеране

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Ирана задержали еще двух подозреваемых в причастности к нападениям на парламент страны и мавзолей аятоллы Хомейни. Как сообщает Report со ссылкой Tasnim, задержания прошли на западе страны в провинции Керманшах.

В результате еще одной операции в той же провинции полиция изъяла 92 единицы легкого огнестрельного оружия из автомобиля, обнаруженного в районе Селас-э-Бабаджани.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования были задержаны пять человек. Все они занимались террористической деятельностью в сирийской Ракке и иракском Мосуле, где действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), а в прошлом году вернулись в Иран. Также была задержана женщина, которая помогала террористам. Точное число подозреваемых не называется.