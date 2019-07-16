В Иране в результате ДТП погибли 13 человек, в том числе трое детей

По меньшей мере 13 человек, включая трех детей, погибли, девять получили ранения в результате ДТП с микроавтобусом в центральной части Ирана, сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA.

Инцидент произошел около города Хонсар в провинции Исфахан. По словам губернатора города Мансура Камали, у транспортного средства отказала тормозная система, после чего микроавтобус съехал в низину.

На место происшествия немедленно вылетели вертолеты экстренных служб, чтобы доставить раненых в больницы, добавил М.Камали.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.