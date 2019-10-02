В Иране усилили меры безопасности на нефтяных объектах

Иран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом министр нефти этой страны Бижан Намдар-Зангане заявил журналистам в ходе Российской энергетической недели (РЭН).

"Да, мы всегда должны быть очень осторожны, - сказал он, отвечая на вопрос о том, усилил ли Иран безопасность нефтяных объектов. - Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе".