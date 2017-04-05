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    В Иране произошло сильное землетрясение, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО-2 - ВИДЕО

    Село Сефидсенг полностью разрушено в результате стихийного бедствия

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В пяти городах, включая центральный город провинции Хорасан-Резави Мешхед, закрыты средние и высшие учебные заведения.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил заместитель главы исполнительной власти провинции Хорасан-Резави Мухаммед Магдавари.

    По информации, в связи со стихийным бедствием в Мешхеде создан кризисный центр.

    Сообщается, что в зоне землетрясения вышли из строя линии коммуникаций.

    ***12:45

    В результате землетрясения в регионе Сефидсенг ("Агдаш") провинции Хорасан-Резави Ирана погибли два человека, ранено 11.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, во всех больницах южных и северных провинций и Обществе Красного полумесяца Ирана проведены подготовительные работы в связи с происшествием.

    По информации, село Сефидсенг полностью разрушено в результате стихийного бедствия.

    ***11:08

    В иранском городе Мешхед произошло землетрясение силой в 6,1 балла.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространил центр геологических исследований США.

    По информации, подземные толчки наблюдались на глубине 33 км. Как сообщается, землетрясение произошло в 76 км к западу от города Мехшед.

    Иранские СМИ распространили информацию, что в городе Шушеф провинции Южный Хорасан произошло 11 землетрясений. Первый подземный толчок имел силу в 4,7 балла. По информации, в городе Хой провинции Урмия зафиксировано землетрясение силой в 3,4 балла.

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