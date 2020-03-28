В Иране число инфицированных коронавирусом за сутки впервые превысило 3 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило 3 076 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 35 тысяч. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 3 076 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 35 408", - заявил К. Джаханпур.

Он сообщил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 139 человек, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 2 517".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.